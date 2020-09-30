بلاغ ضد منسق قائمة الاختيار بمنطقة شرق الدلتا بتهمة النصب

تبلغ لقسم شرطه قصر النيل بتاريخ 25 ديسمبر من المدعوة دينا سمير الدسوقي، لتضررها من أكمل قرطام، ومدحت الحوفي منسق قائمة الاختيار بمنطقه شرق الدلتا، لقيامهما بالحصول على مبلغ مالي منها قدره ٢٥ ألف جنيه، نظير طرح اسمها ضمن مرشحي القائمة المشار إليها وعدم تنفيذهما ذلك، ورفضهما تسليمها الملف الانتخابي الخاص بها.



من جانبها، ترددت "الدسوقي"، على مقر الرئيسي لحزب المحافظين، حاملة لافتة ورقية بخط اليد، مدون عليها عبارة: "حزب المحافظين نصب عليا ومش عاوزين يدوني ملفي الانتخابي.. انجدني ياريس.. رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي".