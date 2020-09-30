نجم الزمالك السابق: باتشيكو يتمتع بشخصية قوية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد وليد عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق ، أن باتشيكو يتمتع بشخصية قوية وسيقود الفريق لتقديم أداء جيد ومميز خلال الفترة القادمة.

 

وأضاف عبد اللطيف في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق،أن مميزات باتشيكو يمنح الجميع فرص المشاركة في المباريات ، ويقدم أداء دفاعي مميز ويستطيع أن يقود الزمالك لتحقيق البطولات والالقاب المواسم القادمة.

 

وتابع :" باتشيكو من المدربين ذو فكر مختلف ويقدم أداء هجومي ودفاعي مميز ، وأتوقع له النجاح مع الزمالك.

 

وكان الزمالك قد تعاقد مع باتشيكو لتولي المهمة الفنية للفارس الأبيض، خلفا للفرنسي كارتيرون الذي رحل لقيادة التعاون السعودي.

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