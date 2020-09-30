هدف كومان الأبرز.. برشلونة يقترب من ضم ديباي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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بات الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم أولمبيك ليون، على بعد خطوات من من الانتقال رسميًا إلى صفوف برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


واقترب البارسا من حسم الصفقة بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بطلب من مدربه الهولندي رونالد كومان، الذي سبق له العمل مع ديباي في منتخب الطواحين.


وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ليون يعاني من أزمة مالية، عقب أزمة فيروس كورونا المستجد، والذي تسببت في عدم استكمال الدوري الفرنسي خلال الموسم الماضي.


وأشارت إلى أن أزمة كورونا، ستجعل ليون يقبل بمنح برشلونة خصمًا على صفقة ديباي، لا سيما وأن عقد الأخير ينتهي في الصيف المقبل، ويستطيع التوقيع مجانًا مع أي نادٍ في يناير المقبل، لذلك يسعى النادي الفرنسي بالاستفادة المالية من اللاعب.

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