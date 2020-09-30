شقيق الراحل علاء ولي الدين: "وجهه الطفولي ساعده في الوصول للجمهور" (فيديو)

قال معتز ولي الدين، شقيق النجم الراحل علاء ولي الدين، إن الوجه الطفولي له ساعد كثيرًا في وصوله إلى الجمهور بشكل سريع.



وأضاف "معتز" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "علاء كان قريب من كل الناس، وكان يختار أعماله اللي هيقدر من خلالها يوصل للناس بسرعة".



وبسؤاله عن شخصية الست التي قدمها الراحل في فيلم الناظر قال "علاء كان بيقلد أمي في فيلم الناظر، والمخرج كان منبهر بعلاء في هذه الشخصية".



وتابع "فعلًا والدتي كانت شبه علاء بصورة كبيرة وكل حركاتها وملابسها وطريقة كلامها التي قدمها علاء في الفيلم كان نتيجة تأثره وحبه لها".





معلومات عن الفنان علاء ولي الدين



وصادف الاثنين الماضي عيد ميلاد الفنان الراحل علاء ولي الدين، والذي تسبب خبر وفاته في إصابة الكثير من النجوم وعشاق فنه بصدمة كبيرة ورغم مرور عدة سنوات على رحيله، إلا أن أفلام علاء ولي الدين ما زالت تحظى بنسبة مشاهدة عالية.



في السطور التالية يعرض لكم "الفجر" معلومات لا تعرفها عن علاء ولي الدين.

* علاء ولى الدين هو الابن الأكبر للفنان سمير ولى الدين الذي ظهر في دور الشاويش حسين في مسرحية شاهد ماشفش حاجة، والفراش جابر في مدرسة المشاغبين وله شقيقان أصغر هما خالد ومعتز، وتحمل علاء مسئولية شقيقاه ووالدته بعد وفاة والده فجأة وهو في عمر 14 عاما بينما كان شقيقاه في عمر 11، 9 سنوات



* عندما وصل سن 16 سنة بدأ يعمل ليساعد والدته، في تحمل مسئولية الاسرة فعمل فى المطاعم وكموظف أمن فى بعض الفنادق وتنقل بين العديد من الأعمال البسيطة.



* أصيب علاء ولى الدين بمرض السكر وهو في المرحلة الثانوية، وعانى مع المرض.



* عندما انتهى من دراسته بكلية التجارة وأراد الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية واجه عقبات كثيرة ورفضته لجنة الاختبار أكثر من مرة وعندما سأل أعضاء اللجنة عن سبب رسوبه قال له أحدهم: "أنت ماتنفعش تمثل والأفضل تشتغل بلياتشو في سيرك، لكن علاء تمسك بحلمه والتحق بأكاديمية نور الدمرداش وبدأ مشواره الفني وتألق وبدأت شهرته بعدما شارك في فيلم الإرهاب والكباب مع الزعيم عادل إمام



* وبعد تألقه ونجاحه واجه علاء ولى الدين حروبا كثيرة حيث وصفته بعض الأقلام بناظر مدرسة السفالة والبذاءة – على حد قول شقيقه معتر- رغم نجاحه الكبير في فيلم الناظر صلاح الدين



*توفى علاء ولى الدين قبل استكمال فيلمه الأخير "عربي تعريفة" بشكل مفاجئ بعد عودته من التصوير في البرازيل وفى أول أيام عيد الأضحى بعد أن ذبح الأضحية، وأحدثت وفاته هزة في الوسط الفني وحزنا جماهيريا عامًا.



* بعد وفاة علاء ولى الدين توفى شقيقه خالد وزوجته في حادث سيارة نجا منها ابنهما الرضيع، ومن بعده توفت والدة علاء ولى الدين حزنا على ابنيها لتكتمل مأساة الأسرة التي أمتع ابنها الملايين وأسعدهم بينما عاش وعاشت أسرته رحلة أحزان طويلة ومؤلمة.