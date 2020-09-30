محافظ كفر الشيخ: رسوم مخالفات البناء تعود للمواطن

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لكفر الشيخ، قائلًا إنه تفقد عدد من القطاعات؛ قطاع التعليم، وزار كليتين بالجامعة، والمزارع السمكية، وزار بركة غليون، وقطاع الصحة، ومستشفى الأورام، وتفقد قطاع الإسكان.



وأشار "نور الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أنه تم إيقاف البناء في مدينة كفر الشيخ العاصمة منذ 6 أشهر، لافتًا إلى أن هناك مخالفات في الرسومات الهندسية، وعدد الطوابق، وغيرها.



وشدد على أن الرسوم التي تحصلها الدولة من مخالفات البناء تعود على المواطن في أشكال مرافق ومد طرق وغيرها.



وكان تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والوزراء المرافقين له خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ وكلية الذكاء الاصطناعي.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف خلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين أمس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تقوم بجولة على اللجان المختصة في كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كل التيسيرات التي تم الإعلان عنها، لافتًا إلى أن الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو عدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها.