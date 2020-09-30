تقارير إسبانية: صدام مشتعل بين أنسو فاتي وبرشلونة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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كشف تقرير إسباني عن صدام محتمل بين خورخي مينديز وكيل اللاعب أنسو فاتي مهاجم برشلونة، والنادي الكتالوني بسبب عقد اللاعب مع الفريق


وذكر "راديو كاتالونيا" الإسباني، أن برشلونة يمكن له تمديد عقد اللاعب حتى 2024 تلقائيًا، وهو ما يرفضه خورخي مينديز ، ويصر على أن الاتفاقية بين النادي واللاعب من المفترض أن تنتهي في 2022.


حيث يرى الوكيل البرتغالي أن اللاعب الإسباني الشاب، سيكون أحد أهم المشاريع العظيمة في المستقبل، ويرى أن عقد اللاعب يعتبر قليلًا للغاية، مقارنة بباقي عناصر الفريق، لذلك برفض التمديد، كما أنه سيشارك بصفة أساسية هذا الموسم.


وشددت التقارير، على أن مينديز الآن هو الذي يتعامل مع إدارة برشلونة، وليس إنسو، بعدما ترك اللاعب كل الأمور إلى وكيله.


يذكر ان إنسو فاتي أصبح لاعبًا أساسيًا مع برشلونة، وسجل ثنائية في فوز النادي الكتالوني برباعية يوم الأحد الماضي على ملعب كامب نو.

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