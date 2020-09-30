النواب: البرلمان منعقد حتى 9 يناير.. ودعوتنا للانعقاد ليست غريبة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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نعى النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح الذي وافته المنية اليوم، واصفا إياه بـ الرجل الحكيم، مؤكدا أنه كان نموذج في البذل والعطاء، وكرس حياته لخدمة بلاده والأمة العربية.

وأشار "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن مدة مجلس النواب تنتهي في مساء 9 يناير 2021، منوها بأن دعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الخميس المقبل ليس غريبا لأن مدة المجلس لم تنتهي.

هذا، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

من المقرر تحديد جدول أعمال جلسة المجلس المقرر عقدها يوم الخميس.

وتنص المادة 115 من الدستور على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

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