مواطنة غيرت لون عينيها: "ما لحقتش أفرح وأصيبت بالعمى"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قالت نشوى ممدوح، إحدى الحالات المتضررة من عملية تغير لون العين، إنها بعد ثالث يوم من إجراء العملية لم تستطيع الرؤية بشكل كامل، فقامت بإجراء عملية تغير القرنية، لكي تستطيع أن ترى مرة أخرى.

وتابعت "ممدوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن لون عينها كان عسليًا، وقامت بتحويلها للون الأزرق، معقبة: "مالحقتش أفرح بيها، بعدها بـ 3 أيام لم أستطع أن أرى مرة أخرى"

ولفتت إلى أن قامت بإجراء عملية تغير لون العين بـ 120 ألف جنيه، وبعد فقدان بصرها، قامت بإجراء عملية زراعة القرنية بـ 60 ألف جنيه.

هذا، وأعلنت جامعة المنصورة، عن استجابة مركز طب وجراحة العيون السريعة لمناشدة بعض المواطنين، ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لعلاج الحاج عادل الفحار والذي يعمل بتصليح عربات الأطفال جامعة المنصورة ؛ نظرا لضعف القدرة في الإبصار وقيامه بالعمل رغم التقدم في السن لكسب قوته.

وصرح الدكتور وليد أبوسمرة مدير مركز طب وجراحة العيون جامعة المنصورة، بأنه تم استقبال الحالة بناءا على تعليمات الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية باستقبال الحالة ومتابعتها طبيا وتقديم الدعم الطبي له.

وتم استقبال الحاج عادل الفحار، والكشف عليه مع إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة، وتبين وجود ضمور في العصب بسبب المياه الزرقاء، وتم تقديم العلاج الطبي اللازم له للحفاظ علي ما تبقي من نظر له مع والتوصية بالمتابعة المستمرة بالمركز.

ويعاني عادل إبراهيم الدسوقي، ٧٢ سنة ابن مدينة المنصورة، الذي كان يعمل سائق علي سيارة نقل ثقيل "تريلا"، وأصيب بضمور في العين اليمني وانتقل لليسري إلي أن فقد البصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جراحة العيون تغيير لون العيون بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

كومان يقرر الاستغناء عن ثلاثي برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب أجنبي يقترب من خلافة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بالتفاصيل.. أزمة قوية بين نجم الزمالك ومرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة جديدة في ملف رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يقترب من حسم صفقة القناص

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مدرب الفريق في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من ميسي حول رحيله عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مفاجئ من أحمد حسن عن الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

المقاصة يحدد سعر انتقال محمد إبراهيم للأهلي

منذ 38 دقيقة

ميدو يطالب بعودة ناصر ماهر إلى الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من ضم بديل رمضان صبحي مجانا

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير إسبانية: صدام مشتعل بين أنسو فاتي وبرشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم.. مؤتمر القرنية بـ"طب عين شمس"

اللايح: مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة خطى خطوات هامة في المجالين العلمي والبحثي

في جامعة المنصورة.. فيديو كونفرانس وبث مباشر لزراعة الطبقات الدقيقة في القرنية

"مصر تستطيع" توقع بروتوكول تعاون لتدريب شباب أطباء العيون

قافلة طبية لمركز العيون بجامعة المنصورة لدار الأيتام في بلقاس

كلية الطب بجامعة المنصورة توقع برتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر لزرع القرنية لغير القادرين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:45 ص

ميدو يفجر مفاجأة جديدة في ملف رحيل فايلر عن الأهلي

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

12:03 ص

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

06:26 م

برشلونة يقترب من حسم صفقة القناص

05:01 ص

كومان يقرر الاستغناء عن ثلاثي برشلونة

03:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟