ميدو يكشف تفاصيل الشكاوي المقدمة ضد مرتضى منصور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

 

كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن تفاصيل الشكاوى الموضوعة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من قبل أكثر من جهة خلال الفترة الحالية.

 

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "هناك أكثر من جهة لديها شكوى ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وابرز هذه الجهات النادي الأهلي ومجلس إدارته بالكامل الذي ستستغرق شكواه مدة طويلة".

 

وأضاف، "أتمنى أن لا يتأثر نادي الزمالك من الشكاوي ضد رئيسه خاصة وأن الفريق عانى من تخبط إداري طيلة السنوات الأخيرة بسبب هذه الأمور ".

 

واختتم،"الجهات التي تحركت من أجل ملاحقة مرتضي منصور قانونيا اتجهت الي اللجنة الأولمبية خاصة وأن الجهة الوحيدة التي لديها القدرة على اتخاذ قرار ضده".

أخبار تهمك

الأهلي يصدم رامي ربيعة

منذ حوالي 4 ساعات

آس: برشلونة يتخلص من الزجاجي بـ 60 مليون يورو.. ويقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

منذ ساعتين و 13 دقيقة

5 مدربين مرشحين لخلافة فايلر في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع موسيمانى لخلافة فايلر

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

منذ 40 دقيقة

معجزة.. العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من اختفائها

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو ينهي الجدل ويحسم مصير مصطفى محمد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

تقارير إسبانية: صدام مشتعل بين أنسو فاتي وبرشلونة

منذ 13 دقيقة

نجم برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي

منذ ساعة الا ربع

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من ضم بديل رمضان صبحي مجانا

منذ أقل من ساعة

الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من ضم بديل رمضان صبحي مجانا

11:55 م

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

06:26 م

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

10:30 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟