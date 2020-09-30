عاجل من مجلس الأمن بشأن أرمينيا وأذربيجان

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
طالب مجلس الأمن بوقف فوري للقتال بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورنو كارباخ، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وكان متحدث في وزارة الخارجية الأذربيجانية، أعلن أن وزير الخارجية الأذربيجاني، إلمار ماميدياروف، سيلتقي نظيره الأرميني، زوغراب مناتساكايان، يوم 26 سبتمبر، على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب وكالة سبوتنيك، وزير خارجية جمهورية أذربيجان، إلمار ماميدياروف، ووزير خارجية جمهورية أرمينيا، زوغراب مناتساكايان، وبوساطة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سيلتقيان يوم 26 سبتمبر 2018، على هامش الدورة 73 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. وسيشارك في اللقاء أيضا، الممثل الخاص للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أنجي كاسبرشيك".

وأوضح المتحدث أن اللقاء سيبحث العملية التفاوضية لتسوية النزاع الأرميني الأذربيجاني.

وتجدر الإشارة إلى أن الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم "قره باغ" ذي الأغلبية الأرمينية، بدأ في عام 1988، عندما أعلن الإقليم خروجه من جمهورية أذربيجان الاشتراكية. وأدى النزاع المسلح في المنطقة لفقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم. ومنذ عام 1992 تجري مفاوضات لتسوية النزاع في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تترأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا.

وتصر أذربيجان على الالتزام بمبدأ وحدة أراضيها، في حين تدافع أرمينيا عن مصالح قرع باغ غير المعترف بها دوليا، كونها ليست طرفا في المفاوضات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الأرميني قتال أرمينيا وأذربيجان بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو ينهي الجدل ويحسم مصير مصطفى محمد

منذ ساعة و 11 دقيقة

آس: برشلونة يتخلص من الزجاجي بـ 60 مليون يورو.. ويقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

معجزة.. العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من اختفائها

منذ أقل من ساعتين

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من ضم بديل رمضان صبحي مجانا

منذ أقل من ساعة

تقارير إسبانية: صدام مشتعل بين أنسو فاتي وبرشلونة

منذ 13 دقيقة

5 مدربين مرشحين لخلافة فايلر في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع موسيمانى لخلافة فايلر

منذ ساعة و نصف

نجم برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي

منذ ساعة الا ربع

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

منذ 40 دقيقة

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدم رامي ربيعة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موجيريني تدعو لاستئناف المفاوضات حول إقليم قره باغ دون شروط مسبقة

لقاء بين أرمينيا وأذربيجان في نيويورك لبحث الوضع الحدودي بين البلدين

بوتين يبحث مع نظيره الأذربيجاني هاتفيا التسوية في منطقة "قره باخ"

تجدد الاشتباكات المسلحة بين أرمينيا وأذربيجان على الحدود بين البلدين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:03 ص

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من ضم بديل رمضان صبحي مجانا

11:55 م

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

06:26 م

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

10:30 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟