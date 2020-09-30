بلاغ للنائب العام يتهم مرتضى منصور بالبلطجة والتنمر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
مـروة هيـكل
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قدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا بلاغًا عاجلًا إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عن تهديد وتنمر وبلطجة مرتضى منصور.

وقال "صبري" في بلاغه: "حرص المبلغ ضده مرتضى منصور أثناء مداخلة له على شاشة قناة الزمالك والتي اتخذ منها منبرا للتطاول والسباب، واختلاق القصص الوهمية والهجوم على كل من يختلف معه، وتمادى في التطاول والتهديد والوعيد، بأنه سوف يرسل أهالي ميت غمر إلى مقر إقامة الإعلامي عبدالناصر زيدان، وسوف يعتدون عليه، وذلك لأنه يعارضه دائمًا، ما يعتبر تهديدًا وترويعًا وبلطجة، على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة الزمالك، وتوعده بإلحاق الأذى به في بيته، وأنه سوف يستخدم البلطجية للاعتداء عليه، ما يضعه تحت طائلة القانون لقيامه بتهديد عبدالناصر زيدان، ويتخذ من شاشة نادى الزمالك منبرا للسب والقذف والتهديد لكل من يعارضه في الرأي".

واعتبر مقدم البلاغ، أن ما ارتكبه مرتضى منصور يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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