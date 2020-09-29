صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من ضم بديل رمضان صبحي مجانا

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الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يكثف مسؤولو النادي الأهلي في هذه الفترة مفاوضاتهم مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع نادي أهلي جدة السعودي.

 

وأصبحت مهمة النادي الأهلي في التعاقد مع بلايلي سهلة جدًا بعدما حصل اللاعب على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفسخ تعاقده مع النادي السعودي، ومنحه أحقية الانتقال لأي ناد حتى نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

 

ويتفاوض النادي الأهلي حاليا مع اللاعب الجزائري المتوج رفقة منتخب بلاده بلقب أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر في صيف ٢٠١٩ على الراتب التي سيحصل عليه.

 

وكثف مسؤولو الأهلي مفاوضاتهم في الفترة الحالية مع اللاعب للحصول على خدماته خوفًا من دخول أندية إماراتية وقطرية لخطف اللاعب.

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