سوسن بدر عن حملة "100 مليون صحة": حاجة في منتهى الاحترام (فيديو)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:40 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الفنانة سوسن بدر، إنها شاركت في الدعاية الإعلانية لحملة "100 مليون صحة" التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبة: "أنا اتشرفت باختياري للمشاركة في هذه الحملة، خاصة أن الحملة كانت تحت رعاية الرئيس، وكانت موجه للكشف المبكر عن سرطان الثدي".

وتابعت "بدر"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن هذه الحملة كانت مجانية وتعتبر فرصة عمر لسيدات مصر، خاصة أن الكشف عن سرطان الدي مكلف.

ولفتت إلى أن هناك الكثير من الحملات العلاجية المقبلة بصورة كبيرة، وهذا يأتي في إطار الاهتمام بصحة الإنسان الذي سيبني هذا المجتمع من اجبل بناء مصر الحديثة، معقبة "حاجة في منتهى الاحترام".

حرصت الفنانة سوسن بدر، على نعى الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي توفي بالأسكندرية، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت سوسن صورة الراحل المنتصر بالله، وكتبت: صديق العمر ورفيق الرحلة الطويلة صاحب القلب الطيب والضحكة الصافية والنية الحلوة.. الله يرحمك ويصبر حبيبة عمرك وبناتك ".

يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات:"شارع محمد على" ويعتبر من أبرز الممثلين الكوميدين في جيله.

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