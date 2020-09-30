أستاذ هندسة: الدولة نفذت عملية جراحية في العشوائيات لأنها سرطان (فيديو)

قال الدكتور معتز طلبة، أستاذ هندسة العمارة ورئيس شعبة المعماريين بنقابة المهندسين، إن الدولة نفذت عملية جراحية في العشوائيات لأنها بمثابة سرطان في المجتمع.





وتابع "طلبة"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن البنية الأساسية لا تستحمل ارتفاعات عالية.





وأضاف أستاذ هندسة العمارة ورئيس شعبة المعماريين بنقابة المهندسين، أن العشوائيات انتشرت منذ سبعينيات القرن الماضي وتحديدا عندما أصبحت الدولة غير قادرة على مواجهة الزيادة السكانية.





ولفت إلى أن الإقامة في مساكن عشوائية غير صحية أثر على الصحة النفسية للمواطنين.

