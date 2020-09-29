سياسي كويتي عن تولي نواف الأحمد الحكم: خير خلف لخير سلف

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:45 م
يوسف العميري
يوسف العميري
أمنية فوزي
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نعى يوسف العميري، الكاتب والسياسي الكويتي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، قائلًا إن الكويت فقدت رجلًا حكيمًا عاقلًا، رجلًا كبيرًا من رجال الأمة العربية، متابعًا: "نعزي أنفسنا ونعزي الأمة العربية".

وأضاف "العميري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الكويت فقدت أبًا أميرًا للشعب الكويتي، مشيرًا إلى أن أمير الكويت تولى الدبلوماسية الكويتية لأكثر من 40 عامًا.

واستكمل الكاتب والسياسي: "الكويت حزينة لفقدان هذا الرجل العظيم، الذي له بصمات عديدة في دولة الكويت والعالم أجمع".

وعن تولي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الحكم، قال: "خير خلف لخير سلف، ونتمنى أن تصل الكويت لآفاق جديدة في عهده".

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بيانًا عبر صفحته الرسمية جاء فيه: " تنعي جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".

وأضاف: "إن جمهورية مصر العربية لتستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء".

وتابع،: "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعي لمصر وللأمتين العربية والإسلامية أخًا وصديقًا عزيزًا، ليعرب باسمه وباسم مصر حكومةً وشعبًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والدفاع عن قضايا العروبة والإسلام.

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يوسف العميري نواف الاحمد الكويت الشيخ أحمد الصباح

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