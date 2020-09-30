سوسن بدر: وزيرة الصحة فخر للمرأة المصرية العاملة (فيجيو)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:22 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الفنانة سوسن بدر، إن وزير الصحة الدكتورة هالة زايد بذلت مجهودًا كبيرًا في مواجهة أزمة فيروس كورونا، معقبة: "وزيرة الصحة مرت بوقت عصيب وكانت قد المسؤولية وهي فخر للمرأة المصرية العاملة، كل حب وتقدير لها".

وطالبت "بدر"، خلال حوارها مع الإعلاميتان ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، بعدم النزول إلى الشارع قدر الإمكان لمنع انتشار فيروس كورونا قدر المستطاع، وفي حال النزول إلى الشارع من أجل العمل، علينا العودة فور انتهاء العمل.

وفي سياق آخر، قالت "بدر"، إن والدتها هي الممثلة التي جسدت دور "أمونة" في مسرحية ريا وسكينة، والكثير من الشعب المصري لا يعرف هذه المعلومة، مشيرة إلى أن والدتها كانت خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل، وكانت من الدفعات الأولى في المعهد، وكانت ممثلة إذاعة ومسرح.

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حرصت الفنانة سوسن بدر، على نعى الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي توفي بالأسكندرية، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت سوسن صورة الراحل المنتصر بالله، وكتبت: صديق العمر ورفيق الرحلة الطويلة صاحب القلب الطيب والضحكة الصافية والنية الحلوة.. الله يرحمك ويصبر حبيبة عمرك وبناتك ".

يذكر أن من أشهر أعمال الراحل التليفزيونية، "أبناء ولكن" "أيام المنيرة" "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات:"شارع محمد على" ويعتبر من أبرز الممثلين الكوميدين في جيله.

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