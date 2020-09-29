محافظ الإسكندرية يقرر تشغيل مدرسة "محمد رجب" لاستيعاب الكثافة المتزايدة

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قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تشغيل مدرسة محمد رجب بأرض الأشرم الرسمية بإدارة وسط التعليمية، وذلك بعد الأقبال الشديد من اولياء الأمور وتقديم أكثر من ٢٠٠٠طلب التحاق بمدرسة محمد رجب الرسمية وعدم استيعاب مدرسة محمد رجب الرسمية لهذا العدد من الطلبات من ابناء المنطقة الجغرافية بالحضرة الجديدة.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتلبية طلبات الجمهور وتخفيف الاعباء عنهم، حيث تقع هذه المدرسة في منطقة جغرافية ذات كثافة سكانية عالية، ويؤدي ذلك الي استيعاب ابنائنا الطلاب بهذا المربع السكني وحرصا منه على سلامتهم.



وقد صرح يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ان اللواء محمد الشريف وجه بتشغيل مدرسة محمد رجب الرسمية بارض الأشرم بإدارة وسط التعليمية لاستيعاب هذا العدد الكبير وتخفيف عن عاتق اولياء الأمور وحرصا منه على سلامة ابنائنا الطلاب وصالح العملية التعليمية.