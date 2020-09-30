أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-9-2020.. زيادة 5 جنيهات بالمعدن الأصفر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاءـ بقيمة 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 830 جنيهًا، متأثرا بعودة الارتفاع لسعر أوقية الذهب عالمياً.


أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 711.5 جنيه.

عيار 21 : 830 جنيها.

عيار 24 : 948.5 جنيه.

الجنيه الذهب: 6640 جنيه.


أسعار الذهب أمس:

عيار 18 : 707.15 جنيه.

عيار 21 : 825 جنيها.

عيار 24 : 942.85 جنيه.

الجنيه الذهب : 6600 جنيها.



أسعار الذهب العالمي:

واصلت أسعار الذهب القفز عند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، مع هبوط العملة والأسهم الأمريكية.

وتواصل أسعار المعدن الأصفر الصعود على خلفية ضعف العملة الأمريكية والذي يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون باهتمام أول مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جون بايدن في وقت لاحق من اليوم قبل 5 أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة في الشهر الماضي.

 

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم نوفمبر بنحو 1.1 بالمائة أو ما يعادل 20.90 دولار  إلى مستوى 1903.20 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.8 بالمائة عند 1896.1 دولار للأوقية.

 

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 93.889. 

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