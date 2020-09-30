كيف تطيل من عمرك؟ استشاري صحة نفسية يجيب (فيديو)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:49 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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قال الدكتور بهجت أبو زامل، استشاري الصحة النفسية، إن نمط الحياة الصحي يساعد على العيش فترة أطول حتى مع الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن هناك دراسة أمريكية أثبتت أن الشخص لو عانى من أمراض مزمنة ولكنه يتبع أسلوب الحياة الصحي يكون له عمر أطول يصل لـ 6 سنوات للرجل و7 سنوات للمرأة.

وأضاف "أبو زامل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، مساء الثلاثاء، أن ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي مع عدم التدخين والتقليل من تناول الكحول يؤدي إلى العيش سنوات أطول.

وتابع: "نتائج الدراسة الأمريكية تنطبق على مجتمع الدراسة نفسه أو على عينة الدراسة التي تم تطبيقها فيها، ولكن هذه النتائج تُعمم على مستوى العالم كله لأن فيه نفس القطاعات وتفرق نتيجة الدراسة فروق فردية في المستوى الثقافي والوظيفي والاجتماعي إلى جانب الخلفية الثقافية ونمط التربية التي تربينا عليها".

وفي ذات السياق قال استشاري الصحة النفسية، إن نمط الحياة الصحي يؤثر عليه الجانب الغذائي بشكل كبير إلى جانب الجانب التوعوي والجانب الرياضي، مشيرًا إلى أن الشخص المريض يتعايش مع المرض بشكل إجباري.

وأشار إلى أن الشخص حينما يتعرض للإصابة بالمرض طوال هذه الفترة للمرض يتعرض لضغوط نفسية، ولكن البناء النفسي للمريض ودعم المحيطين به مهم للغاية، خاصة وأن الأمراض النفسية من المسببات للأمراض العضوية بنسبة كبيرة.

وتابع: "هناك دراسات أثبتت أن أكثر من 75% من الأمراض العضوية سببها نفسية المنشأ"، مشيرًا إلى أن من هذه الأمراض الصداع النصفي والقولون العصبي وقرحة المعدة والشلل الهستيري والصمام الهستيري إلى جانب أمراض الضغط والسكر والأرتيكارية العصبية".

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