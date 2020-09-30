سفير الكويت بالقاهرة: الشيخ صباح قاد الدبلوماسية الكويتية بحكمة

نعى السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بمصر، الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح الذي وافته المنية اليوم، مشيرا إلى أن الكويت والأمة العربية فقدت رجلا عظيما، وحكيما، ومحبا لوطنه وأمته، ودأب منذ أكثر من نصف قرن في علاقاته عمله الدؤوب.

وأشار "الذويخ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية ""إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، إلى أن الشيخ صباح كان ربان الدبلوماسية، وترك إرثا في العمل الدبلوماسي، مضيفا أنه قاد الدبلوماسية الكويتية بحكمة كبيرة، وأضاف كثيرا للموقف الكويتي السياسي.





وأضاف سفير دولة الكويت بمصر، أن الشيخ نواف سيكون خير خلف لخير سلف.





ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بيانًا عبر صفحته الرسمية جاء فيه: "تنعى جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".





وأضاف: "إن جمهورية مصر العربية لتستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء".



