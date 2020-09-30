سفير الكويت بالقاهرة: الشيخ صباح قاد الدبلوماسية الكويتية بحكمة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:50 ص
الشيخ صباح الأحمد
الشيخ صباح الأحمد
هدى عبدالرازق
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نعى السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بمصر، الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح الذي وافته المنية اليوم، مشيرا إلى أن الكويت والأمة العربية فقدت رجلا عظيما، وحكيما، ومحبا لوطنه وأمته، ودأب منذ أكثر من نصف قرن في علاقاته عمله الدؤوب.

وأشار "الذويخ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية ""إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء، إلى أن الشيخ صباح كان ربان الدبلوماسية، وترك إرثا في العمل الدبلوماسي، مضيفا أنه قاد الدبلوماسية الكويتية بحكمة كبيرة، وأضاف كثيرا للموقف الكويتي السياسي.

وأضاف سفير دولة الكويت بمصر، أن الشيخ نواف سيكون خير خلف لخير سلف.

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بيانًا عبر صفحته الرسمية جاء فيه: "تنعى جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".

وأضاف: "إن جمهورية مصر العربية لتستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء".

وتابع: "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعي لمصر وللأمتين العربية والإسلامية أخًا وصديقًا عزيزًا، ليعرب باسمه وباسم مصر حكومةً وشعبًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والدفاع عن قضايا العروبة والإسلام".

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