شاهد.. أستاذ صحة عامة: مصر اقتربت من الانتصار على الموجة الأولى لـ"كورونا"

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في بعض الدول الأوروبية، معلقًا: "مصر على وشك الانتصار على الموجة الأولى لفيروس كورونا".





وأضاف "المر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن الوقاية والالتزام وتطبيق الإجراءات الوقائية بشدة هي الحل لفيروس كورونا.





وأشار أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إلى أن هناك إجراءات علمية موحدة لتطعيم فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المتابعة هي أهم شيء بعد التطعيم؛ للتأكد من عدم وجود أعراض جانبية.





إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 508 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96094 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 124 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 103079 حالة من ضمنهم 96094 حالة تم شفاؤها، و5914 حالة وفاة.



