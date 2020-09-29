إصابة شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالعياط

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:10 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
أصيب شاب إثر صدمه قطار بمدينة العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من مدير قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز العياط من إدارة شرطة النجدة باصطدام قطار بشخص بنطاق المركز.

وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال عبور إبراهيم.م.م، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور تصادف قدوم القطار ما أسفر عن إصابته، وجري نقله إلى مستشفى القصر العيني، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

أخبار تهمك

آس: برشلونة يتخلص من الزجاجي بـ 60 مليون يورو.. ويقترب من ضم الساحر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

5 مدربين مرشحين لخلافة فايلر في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

عقبات تقف في طريق برشلونة لضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع موسيمانى لخلافة فايلر

منذ 19 دقيقة

الأهلي يصدم رامي ربيعة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

منذ ساعة

معجزة.. العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من اختفائها

منذ 38 دقيقة

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

عاجل - ميسي يوجه رسائل هامة إلى جماهير برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

الزمالك يحدد موقفه من العروض المقدمة للتعاقد مع زيزو

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:30 م

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

09:17 م

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

06:26 م

الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

09:30 م

معجزة.. العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من اختفائها

10:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟