بالفيديو.. روائي: الفرص متجددة.. ومافيش حاجة اسمها "فرصة انتهت"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 12:37 ص
داليا الحسين
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قال الكاتب محمد سلطان، صاحب كتاب "الفرصة المستحيلة"، إن هناك فرص يستطيع الإنسان صناعتها من خلال السعي نحو الرزق، مشيرًا إلى أن الفرص متجددة، ولا يوجد شيء يسمى بفرصة انتهت وخلاص.

وتابع "سلطان"، خلال حواره مع ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن رواية "الفرصة المستحيلة" هي قصة رومانسية اجتماعية عن بطل يجب امرأة، ومن خلال البطل ومتغيرات حياته، نستطيع التعرف على الكثير من فرص التي تعرض لها، مشيرًا إلى أن كل فرد في الرواية لده فرصة مثلما هو موجود في الحياة الحقيقية.

ولفت إلى أنه محاسب بعيد جدًا عن المجال الأدبي، وعمله في الكتابة والأدب كان عبارة عن فرصة، ولكنه يعمل في مجال الادب بصورة غير ربحية ولا يعتمد عليه مصدر رزق، معقبًا: " بتعامل مع الكتابة والأدب على أنه هواية، وهذا يسبب لي مصدر للسعادة".



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