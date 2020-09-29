أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد عبور الاتحاد السكندري بالدوري

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أبدى الكرواتي أنتي تشتاتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سعادته عقب فوز فريقه الهام على الاتحاد السكندري بهدف نظيف مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء واستحق تحقيق نتيجة كبيرة، وحزين من كم الفرص السهلة التي ضاعت في المباراة.

أوضح المدرب أن الفريق المنافس لم يكن له خطورة كبيرة على مرمى بيراميدز واللقاء كان أفضل لبيراميدز مع طرد لاعب الاتحاد في الشوط الأول، ويود شكر لاعبي الفريق على المجهود الضخم حيث أنهم يلعبون مباراة كل ٣ أيام.

وحول تغيير عبد الله السعيد، كشف تشاتشيتش أنه خرج بسبب الإجهاد الشديد حيث يلعب مباراة كل ٣ أيام وعاد بعد إصابة قوية، وفضل راحته، موضحا أن مركز قلب الدفاع لم يتأثر بغياب عبد الله بكري، وولفريد كانون لاعب جيد وعوض النقص العددي في خط الدفاع، وقدم مباراة قوية للغاية وكان عند حسن الظن رغم غيابه لفترة طويلة.

المدرب قال إنه ما تزال هناك ٤ مباريات متبقية في الدوري والفرصة متاحة حتى النهاية للمنافسة على المركز الثاني ومستمرة حتى اللحظة الأخيرة، مشيرا إلى أن الفريق يسير بخطى ثابتة ولن يستسلم بسهولة، ويأخذ كل مباراة خطوة خطوة لتحقيق الهدف، مشددا على أن حصد النقاط مهم حاليا وراض تماما عن الانتصار.

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