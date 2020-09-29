يوفنتوس يقترب من خطف صفقة مميزة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي أصبح قريبًا من التعاقد مع الإيطالي فيدريكو كييزا نجم فيورنتينا الإيطالي.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن كييزا يرى أن هذا الوقت المناسب للرحيل عن فيورنتينا وأن هذا الفصل من مسيرته يجب أن ينتهي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يتابع الجوهرة الأرجوانية منذ سنوات وتناوب المديرين الفنين لم يؤثر على عزم المدير الرياضي فابيو باراتيشي على إحضاره إلى تورينو.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن كل مدرب كان سيوافق على التعاقد مع نجم بهذه الجودة والمدير الفني الجديد أندريا بيرلو ليس استثناءً بل على العكس تمامًا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه في الصيف الماضي توصل كلا من يوفنتوس وكييزا بالفعل إلى اتفاق من حيث المبدأ على العقد ولكن مسئولي فيورنتينا هم من أوقفوا إتمام الصفقة.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد - تصرف غريب من مورينيو في مباراة توتنهام وتشيلسي

منذ أقل من ساعة

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ يوم

عاجل - ميسي يوجه رسائل هامة إلى جماهير برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم رامي ربيعة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

آس: برشلونة يتخلص من الزجاجي بـ 60 مليون يورو.. ويقترب من ضم الساحر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

منذ 43 دقيقة

5 مدربين مرشحين لخلافة فايلر في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عقبات تقف في طريق برشلونة لضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يحدد موقفه من العروض المقدمة للتعاقد مع زيزو

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:30 م

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

09:17 م

الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

09:30 م

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

06:26 م

الأهلي يصدم رامي ربيعة

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟