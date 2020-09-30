طبيب: 15 مليون شخص في مصر مصابين بأمراض السكر والضغط (فيديو)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور أكرم غانم، أخصائي أمراض القلب والباطنية والسكر، إن الأحماض الدهنية المشبعة الناتجة من الوجبات الشريعة تؤدي إلى انسداد في الأوعية الدموية، وهذا يؤدي إلى الضغط على عضلة القلب في ضخ الدم، بسبب انسداد الأوعية والشرايين، مشيرًا إلى أن انسدادها يؤدي إلى جلطات سواء في الرجل أو اليد وخلافه.

وتابع "غانم"، خلال حواره مع ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الأحماض المشبعة تؤدي إلى طرد الأحماض المشبعة الضارة، وهذه الأحماض متواجدة في الأوميجا ثري التي تعمل على "كنس" الأحماض الدهنية المشبعة.

ولفت أخصائي أمراض القلب، إلى أن هناك أكثر من 15 مليون شخص في مصر مصابين بأمراض السكر والضغط، وتناول الأوميجا تساعد من يعانون من هذه الأمراض، مشيرًا إلى أن هناك دراسات أكدت أن الاوميجا ثري تؤدي إلى الوقاية من السكر والضغط.

إعلان اليوم العالمي للقلب
أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم 29 سبتمبر من كل عام، يوما عالميا للقلب.

وأكدت المنظمة أن أمراض القلب والأوعية الدموية، هي السبب الأول للوفاة على مستوى العالم، إذ يموت الأشخاص سنويًا بسبب أمراض القلب أكثر من أي سبب آخر.

وذكرت المنظمة العالمية أن نحو 17.9 مليون شخص توفوا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، في عام 2016، وهو ما يمثل 31% من إجمالي الوفيات العالمية، وأن 85% من هذه الوفيات ناجمة عن نوبة قلبية وسكتة دماغية.

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع وفيات أمراض القلب تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، إذ إنه من بين 17 مليون حالة وفاة مبكرة تحت سن 70، بسبب الأمراض غير السارية في عام 2015، 82% منها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، و37% ناجمة عن أمراض القلب.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يمكن الوقاية من معظم أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال معالجة عوامل الخطر السلوكية، مثل: تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، والسمنة، وقلة النشاط البدني، والاستخدام الضار للكحول.

ويحتاج الأشخاص المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية، أو المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بسبب وجود عامل أو أكثر من عوامل الخطر، مثل: ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري، أو فرط شحميات الدم، أو مرض مؤكد بالفعل، إلى الكشف المبكر والاستشارة والحصول على الأدوية، حسب الاقتضاء.

ما هي أمراض القلب والأوعية الدموية؟
بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية، هي مجموعة من اضطرابات القلب والأوعية الدموية، وتشمل: أمراض القلب التاجية، وأمراض الأوعية الدموية التي تغذي عضلة القلب، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية، وأمراض الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ، وأمراض الشرايين الطرفية، وأمراض الأوعية الدموية التي تغذي الذراعين والساقين، وأمراض القلب الروماتيزمية، وتلف عضلة القلب وصمامات القلب من الحمى الروماتيزمية التي تسببها بكتيريا المكورات العقدية، وأمراض القلب الخلقية، وتشوهات في بنية القلب عند الولادة، وتجلط الأوردة العميقة والانسداد الرئوي، وجلطات دموية في أوردة الساق، والتي يمكن أن تنفصل وتنتقل إلى القلب والرئتين.

وعادة ما تكون النوبات القلبية والسكتات الدماغية من الأحداث الحادة، وتحدث بشكل رئيسي بسبب انسداد يمنع الدم من التدفق إلى القلب أو الدماغ، والسبب الأكثر شيوعًا لذلك هو تراكم الترسبات الدهنية على الجدران الداخلية للأوعية الدموية التي تغذي القلب أو الدماغ، ويمكن أن تحدث السكتات الدماغية أيضًا بسبب نزيف من أحد الأوعية الدموية في الدماغ أو من جلطات الدم، وعادة ما يكون سبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية هو وجود مجموعة من عوامل الخطر، مثل تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، والسمنة، وقلة النشاط البدني، والاستخدام الضار للكحول، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وفرط شحميات الدم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تلف القلب بوابة الفجر اليوم العالمى للقلب الفجر

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة جديدة في ملف رحيل فايلر عن الأهلي

منذ ساعتين

صدارة "السعيد" في خطر.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و نصف

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير إسبانية: صدام مشتعل بين أنسو فاتي وبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بالتفاصيل.. أزمة قوية بين نجم الزمالك ومرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يقترب من حسم صفقة القناص

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يقرر الاستغناء عن ثلاثي برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من ضم بديل رمضان صبحي مجانا

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من ميسي حول رحيله عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مدرب الفريق في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرفي على أنواع الدهون المسموح بها خلال الرجيم

إليكِ أسباب ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أبرزها زيادة الوزن!

دراسة: التعرض للمضايقات والتنمر أثناء العمل يزيد من مخاطر أمراض القلب

دراسة توضح تأثير العصائر الطبيعية على الأوعية الدموية

ما لا تعرفه عن زيت الزيتون ومعالجته أخطر الأمراض

في اليوم العالمي.. كل ما تريد معرفته عن أمراض القلب وطرق الوقاية منها

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:45 ص

ميدو يفجر مفاجأة جديدة في ملف رحيل فايلر عن الأهلي

عاجل| بيان كورونا اليومي.. ارتفاع في الإصابات وانخفاض في الوفيات

12:03 ص

برشلونة يقترب من حسم صفقة القناص

05:01 ص

كومان يقرر الاستغناء عن ثلاثي برشلونة

03:46 ص

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

06:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟