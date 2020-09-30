طبيب: 15 مليون شخص في مصر مصابين بأمراض السكر والضغط (فيديو)
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:16 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أكرم غانم، أخصائي أمراض القلب والباطنية والسكر، إن الأحماض الدهنية المشبعة الناتجة من الوجبات الشريعة تؤدي إلى انسداد في الأوعية الدموية، وهذا يؤدي إلى الضغط على عضلة القلب في ضخ الدم، بسبب انسداد الأوعية والشرايين، مشيرًا إلى أن انسدادها يؤدي إلى جلطات سواء في الرجل أو اليد وخلافه.
وتابع "غانم"، خلال حواره مع ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الأحماض المشبعة تؤدي إلى طرد الأحماض المشبعة الضارة، وهذه الأحماض متواجدة في الأوميجا ثري التي تعمل على "كنس" الأحماض الدهنية المشبعة.
ولفت أخصائي أمراض القلب، إلى أن هناك أكثر من 15 مليون شخص في مصر مصابين بأمراض السكر والضغط، وتناول الأوميجا تساعد من يعانون من هذه الأمراض، مشيرًا إلى أن هناك دراسات أكدت أن الاوميجا ثري تؤدي إلى الوقاية من السكر والضغط.
وتابع "غانم"، خلال حواره مع ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الأحماض المشبعة تؤدي إلى طرد الأحماض المشبعة الضارة، وهذه الأحماض متواجدة في الأوميجا ثري التي تعمل على "كنس" الأحماض الدهنية المشبعة.
ولفت أخصائي أمراض القلب، إلى أن هناك أكثر من 15 مليون شخص في مصر مصابين بأمراض السكر والضغط، وتناول الأوميجا تساعد من يعانون من هذه الأمراض، مشيرًا إلى أن هناك دراسات أكدت أن الاوميجا ثري تؤدي إلى الوقاية من السكر والضغط.
إعلان اليوم العالمي للقلب
أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم 29 سبتمبر من كل عام، يوما عالميا للقلب.
وأكدت المنظمة أن أمراض القلب والأوعية الدموية، هي السبب الأول للوفاة على مستوى العالم، إذ يموت الأشخاص سنويًا بسبب أمراض القلب أكثر من أي سبب آخر.
وذكرت المنظمة العالمية أن نحو 17.9 مليون شخص توفوا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، في عام 2016، وهو ما يمثل 31% من إجمالي الوفيات العالمية، وأن 85% من هذه الوفيات ناجمة عن نوبة قلبية وسكتة دماغية.
وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع وفيات أمراض القلب تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، إذ إنه من بين 17 مليون حالة وفاة مبكرة تحت سن 70، بسبب الأمراض غير السارية في عام 2015، 82% منها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، و37% ناجمة عن أمراض القلب.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، يمكن الوقاية من معظم أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال معالجة عوامل الخطر السلوكية، مثل: تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، والسمنة، وقلة النشاط البدني، والاستخدام الضار للكحول.
ويحتاج الأشخاص المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية، أو المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بسبب وجود عامل أو أكثر من عوامل الخطر، مثل: ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري، أو فرط شحميات الدم، أو مرض مؤكد بالفعل، إلى الكشف المبكر والاستشارة والحصول على الأدوية، حسب الاقتضاء.
ما هي أمراض القلب والأوعية الدموية؟
بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية، هي مجموعة من اضطرابات القلب والأوعية الدموية، وتشمل: أمراض القلب التاجية، وأمراض الأوعية الدموية التي تغذي عضلة القلب، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية، وأمراض الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ، وأمراض الشرايين الطرفية، وأمراض الأوعية الدموية التي تغذي الذراعين والساقين، وأمراض القلب الروماتيزمية، وتلف عضلة القلب وصمامات القلب من الحمى الروماتيزمية التي تسببها بكتيريا المكورات العقدية، وأمراض القلب الخلقية، وتشوهات في بنية القلب عند الولادة، وتجلط الأوردة العميقة والانسداد الرئوي، وجلطات دموية في أوردة الساق، والتي يمكن أن تنفصل وتنتقل إلى القلب والرئتين.
وعادة ما تكون النوبات القلبية والسكتات الدماغية من الأحداث الحادة، وتحدث بشكل رئيسي بسبب انسداد يمنع الدم من التدفق إلى القلب أو الدماغ، والسبب الأكثر شيوعًا لذلك هو تراكم الترسبات الدهنية على الجدران الداخلية للأوعية الدموية التي تغذي القلب أو الدماغ، ويمكن أن تحدث السكتات الدماغية أيضًا بسبب نزيف من أحد الأوعية الدموية في الدماغ أو من جلطات الدم، وعادة ما يكون سبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية هو وجود مجموعة من عوامل الخطر، مثل تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، والسمنة، وقلة النشاط البدني، والاستخدام الضار للكحول، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وفرط شحميات الدم.
أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم 29 سبتمبر من كل عام، يوما عالميا للقلب.
وأكدت المنظمة أن أمراض القلب والأوعية الدموية، هي السبب الأول للوفاة على مستوى العالم، إذ يموت الأشخاص سنويًا بسبب أمراض القلب أكثر من أي سبب آخر.
وذكرت المنظمة العالمية أن نحو 17.9 مليون شخص توفوا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، في عام 2016، وهو ما يمثل 31% من إجمالي الوفيات العالمية، وأن 85% من هذه الوفيات ناجمة عن نوبة قلبية وسكتة دماغية.
وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع وفيات أمراض القلب تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، إذ إنه من بين 17 مليون حالة وفاة مبكرة تحت سن 70، بسبب الأمراض غير السارية في عام 2015، 82% منها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، و37% ناجمة عن أمراض القلب.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، يمكن الوقاية من معظم أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال معالجة عوامل الخطر السلوكية، مثل: تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، والسمنة، وقلة النشاط البدني، والاستخدام الضار للكحول.
ويحتاج الأشخاص المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية، أو المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بسبب وجود عامل أو أكثر من عوامل الخطر، مثل: ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري، أو فرط شحميات الدم، أو مرض مؤكد بالفعل، إلى الكشف المبكر والاستشارة والحصول على الأدوية، حسب الاقتضاء.
ما هي أمراض القلب والأوعية الدموية؟
بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية، هي مجموعة من اضطرابات القلب والأوعية الدموية، وتشمل: أمراض القلب التاجية، وأمراض الأوعية الدموية التي تغذي عضلة القلب، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية، وأمراض الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ، وأمراض الشرايين الطرفية، وأمراض الأوعية الدموية التي تغذي الذراعين والساقين، وأمراض القلب الروماتيزمية، وتلف عضلة القلب وصمامات القلب من الحمى الروماتيزمية التي تسببها بكتيريا المكورات العقدية، وأمراض القلب الخلقية، وتشوهات في بنية القلب عند الولادة، وتجلط الأوردة العميقة والانسداد الرئوي، وجلطات دموية في أوردة الساق، والتي يمكن أن تنفصل وتنتقل إلى القلب والرئتين.
وعادة ما تكون النوبات القلبية والسكتات الدماغية من الأحداث الحادة، وتحدث بشكل رئيسي بسبب انسداد يمنع الدم من التدفق إلى القلب أو الدماغ، والسبب الأكثر شيوعًا لذلك هو تراكم الترسبات الدهنية على الجدران الداخلية للأوعية الدموية التي تغذي القلب أو الدماغ، ويمكن أن تحدث السكتات الدماغية أيضًا بسبب نزيف من أحد الأوعية الدموية في الدماغ أو من جلطات الدم، وعادة ما يكون سبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية هو وجود مجموعة من عوامل الخطر، مثل تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، والسمنة، وقلة النشاط البدني، والاستخدام الضار للكحول، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وفرط شحميات الدم.
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