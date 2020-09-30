طبيب: 15 مليون شخص في مصر مصابين بأمراض السكر والضغط (فيديو)

قال الدكتور أكرم غانم، أخصائي أمراض القلب والباطنية والسكر، إن الأحماض الدهنية المشبعة الناتجة من الوجبات الشريعة تؤدي إلى انسداد في الأوعية الدموية، وهذا يؤدي إلى الضغط على عضلة القلب في ضخ الدم، بسبب انسداد الأوعية والشرايين، مشيرًا إلى أن انسدادها يؤدي إلى جلطات سواء في الرجل أو اليد وخلافه.



وتابع "غانم"، خلال حواره مع ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الأحماض المشبعة تؤدي إلى طرد الأحماض المشبعة الضارة، وهذه الأحماض متواجدة في الأوميجا ثري التي تعمل على "كنس" الأحماض الدهنية المشبعة.



ولفت أخصائي أمراض القلب، إلى أن هناك أكثر من 15 مليون شخص في مصر مصابين بأمراض السكر والضغط، وتناول الأوميجا تساعد من يعانون من هذه الأمراض، مشيرًا إلى أن هناك دراسات أكدت أن الاوميجا ثري تؤدي إلى الوقاية من السكر والضغط.





