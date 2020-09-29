معجزة.. العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من اختفائها

عثر صياد على امرأة طافية فوق المياه وسط البحر قبالة سواحل كولومبيا، وذلك بعد عامين من اختفائها، في واقعة أشبه بالمعجزة،.

ووثق الصياد هذه اللحظة بمقطع فيديو فريد، يرصد ظهور المرأة حتى خروجها من البحر سالمة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تقارير إعلامية محلية، أن المرأة فقدت الاتصال بأسرتها منذ عامين، ولم ترد أي معلومات حول مكان وجودها، حتى جرى العثور عليها يوم السبت الماضي قرب سواحل مدينة بويرتو كولومبيا في أتلانتيكو.

وكان الصياد رولاندو فيسبال أول شخص يلمح المرأة تطفو فوق البحر في حالة ضعف شديدة، مع وجود علامات انخفاض درجة حرارة جسمها، بعدما قضت ساعات طويلة في المياه.

ويُظهر الفيديو اللحظة التي يقترب فيها فيسبال وصديقه من المرأة العائمة التي لا تستجيب تقريبا لنداءاتهما باللغتين الإسبانية والإنجليزية، وبعد وهلة، اقتربا منها وحملها فيسبال إلى القارب.

وتعرفت السلطات على المرأة، التي قالت إنها تدعى أنجليكا جيتان، وتبلغ من العمر 46 عاما.

وصرحت المرأة لوسائل إعلام محلية أنها حاولت أن تنتحر برمي نفسها في البحر، بعدما قضت أزيد من 20 عاما من العنف الأسري على يد زوجها السابق"، الأمر الذي جعلها تقرر الاختفاء بصفة نهائية.

وبعد وصولها إلى المستشفى، قالت جيتان إنها تأسف لقرار الانتحار في البحر، مضيفة أن الله أنقذها من الغرق خلال محنة استمرت 8 ساعات.