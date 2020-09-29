توتنهام يهزم تشيلسي ويتأهل لدور الثمانية بكأس الرابطة الإنجليزية





وضع الألماني تيمو فيرنر تشيلسي في المقدمة بتيجله الهدف الأول من تسديدة قوية سكنت شباك الفرنسي هوجو لوريس في الدقيقة 19، وفي الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 84 تمكن الأرجنتيني إيريك لاميلا من معادلة النتيجة لتوتنهام من تسديدة متقنة سكنت شباك البلوز.





وابتسمت في النهاية ركلات الجزاء لصالح رفاق مورينيو، حيث سجل كل من هاري مين وداير وهوبيرج ولاميلا ولوكاس مورا، فيما سجل لتشيلسي كل من أزبيلكونتا وإيمرسون وفيرنر وجورجينو وأضاع الركلة الوحيد اللاعب الإنجليزي ماونت.

تأهل توتنهام هوتسبير إلى دور الثمانية من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة، بعد فوزه على تشيلسي 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة الإنجليزية العريقة.