انهيار ماجدة زكي ونهاية صادمة..أبرز أحداث الحلقة الـ19 من "قوت القلوب2"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتهت الحلقة الـ19 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب" وامتلأت الحلقة بالأحداث متابعة للحلقة السابقة لها.

ظهرت قوت وهي ماجدة زكي في بداية الحلقة وهي تبكي، بسبب عزة ووجد عوض فاتن ولكنها لم تعد إلى المنزل وكان خالد نجل قوت غاضبا جدا بسبب تجربة شقيقته التمثيل مرة أخرى وذلك بالتزامن مع حفل زفاف شقيقها.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.

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