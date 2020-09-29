مها أحمد تثير الجدل بسبب عودتها للمسرح

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شاركت الفنانة مها أحمد منشور فكاهي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتعجب منه عدد من الجمهور.



وكتبت مها أحمد في المنشور قائله: "جات الممثلة تفرح ملقتلهاش مسرح"، وتفاعل الجمهور مع المنشور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "بس انتي المسرح بيحبك أوي"،"أحلى مسرح لأجدع نجمة"،"مسرح الدولة".



يذكر أن إلى أن آخر أعمال الفنانة مها أحمد برنامج "الست هانم"، الذي تم عرضه على القناة الأولي الفضائية المصرية