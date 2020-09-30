"لغبطيطا" تحقق ٤٠ مليون مشاهده على "يوتيوب"

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:18 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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نجحت أغنية "هنعمل لغبطيطا"، لمطربي المهرجانات عمر كمال، وحسن شاكوش، في تحقيق نجاح كبير، حيث تخطت عدد مشاهدتها حاجز الـ 40 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "هنعمل لغبطيطا"، من كلمات إسلام المصري، توزيع إسلام ساسو.

واحتفل المطرب عمر كمال بنجاح أغنية "هنعمل لغبطيطا" ، حيث نشر البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه الرسمي بإنستجرام منذ أيام.

 وعلق قائلاً: "الحمد لله تريند 1 مزيكا"، فيما يواصل عمر كمال، حفلاته في لبنان. 

وفي سياق منفصل طرح عمر كمال، مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، توزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.


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