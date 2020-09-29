الخميس.. فتح باب المرحلة الثانية للتقديم في الجامعات الأهلية الجديدة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:37 م
حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار
شيماء حسن
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قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه تقدم حتى الآن للالتحاق بالجامعات الأهلية 33 ألف طالب، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الاختبارات الالكترونية لهؤلاء الطلبة وتم إعلان النتائج على الموقع الالكتروني لهذه الجامعات.

وأضاف "عبد الغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح باب التقدم مرة أخرى بداية من يوم الخميس 1 أكتوبر وحتى يوم السبت 3 أكتوبر، موضحًا أنه ستبدأ الامتحانات يومي 4 و5 أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن فتح باب التقدم مرة أخرى بنفس الشروط، مستطردًا "نفس الشروط مستمرة من خلال المنظومة الالكترونية لا يوجد أي نوع من أنواع التقدم الورقي أو النتائج الورقية وكل الأمور تتم بطريقة الكترونية من خلال الموقع الالكتروني للجامعات الأهلية".

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه من لم يصل له رسالة يمكنه الدخول على الموقع الالكتروني لمعرفة النتيجة الخاصة به من خلال البروفايل الخاص به.

وفي تصريحات سابقة قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن الهدف من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية هو التأكد من أن هذا الطالب مؤهل لهذه النوعية من المعارف التي سيتلقاها في هذه البرامج التعليمية.

وأضاف "عبدالغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" ببرنامج "الفضائية الأولى المصرية": "إن ما سيتعلمه الطالب في الكلية هو ما سيقوم بتنفيذه في سوق العمل، ونحتاج إلى طالب يكون لديه مهارات وهذا هو هدف الاختبارات في الجامعة الأهلية".

وتابع: "لذلك قمنا بعمل اختبارات في التفكير الإبداعي والمعرفة العامة واللغة الإنجليزية، لمحاولة الربط بين المجموع الذي حصل الطالب عليه في الثانوية العامة والمهارات التي يملكها الطالب وتؤهله للالتحاق ببرامج الجامعات".

وأشار إلى أن هناك إقبال كبير من الطلبة العرب للتقدم إلى الجامعات الأهلية، موضحًا أن الكشف الطبي ليس له دور في تحديد قبول الطالب من عدمه ولكن للتأكد من أن سلامة صحة الطلبة، وإذا كان لديه مشكلة يمكن تداركها وعلاجها.

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