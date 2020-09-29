مصرع شخص إثر انهيار جدار منزل عليه في قنا

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لقى شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، أثر سقوط جدار المنزل عليه بقرية حجازة قبلى مركز قوص جنوبي محافظة قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابو المجد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الأسعاف بقنا، يفيد مصرع سعود سيد بسطاوى 32 عاما، مقيم بجوار بنزين الربولات بقرية حجازة قبلى مركز قوص جنوب قنا.



وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وعمل المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.