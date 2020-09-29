مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

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الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية سعودية، أن يوسف البلايلي، نجم المنتخب الجزائري وفريق أهلي جدة السعودي، فسخ تعاقده مع الفريق بشكل رسمي.

وقالت صحيفة "الجزيرة" السعودية، :"البلايلي فسخ تعاقد رسميًا مع أهلي جدة السعودي، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُخاطب الأهلي لمطالبته تمكين اللاعب الجزائري من التعاقد مع فريق آخر".

وأضافت الصحيفة السعودية، بأن فيفا منح البلايلي فرصة للتعاقد مع أي فريق آخر قبل الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

وباتت بذلك فرصة الأهلي المصري الذي يسعي للحصول على خدمات الدولي الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم صفوفه في الموسم المقبل سهلة في ظل فسخ تعاقده مع ناديه السعودي.


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