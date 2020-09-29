طبيب يزف بشرى سارة بشأن تطعيم كورونا

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قال الدكتور عبد الطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن هناك حوالي 170 تطعيم مرشح للإنتاج ضد فيروس كورونا، ضمنهم 19 دخلوا مرحلة التجريب، و9 منهم في المرحلة الثالثة، معلقًا: "التطعيم الروسي شبه فاز".



وأضاف "المر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن حوالي 55 ألف شخص تلقوا التطعيم من أصل 60 ألف، لافتًا إلى أن مصر تشارك في ذلك.



وتابع: "نحن بصدد موافقة 90 دولة على مبادرة "كلنا مع التطعيم" لمساعدة 90 دولة أخرى"، لافتًا إلى أنه سيتم تطعيم الأفراد أصحاب أمراض السمنة والسكر والسرطان والفئات الأكثر تعرضًا للإصابة، وبعدها يكتسب المجتمع مناعة القطيع.



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في ضوء المهمة الإنسانية التي تقع على عاتقها، خضعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للتجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد، حيث مرت بكافة مراحل التطوع التي تشارك مصر بها.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن خضوع وزيرة الصحة لاختبار لقاح كورونا.



تطوع وزيرة الصحة

شاركت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد، والتي تشارك مصر فيها.



وتوجهت وزيرة الصحة، إلى مقر الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" وكان في استقبالها رئيس مجلس إدارة الشركة د.هبة والي، حيث مرت بكل المراحل الخاصة بالتطوع، لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، بداية من التسجيل على الإنترنت ثم أخذ منها عينات الدم، كما يتم إجراء مسحة كورونا على الشخص المتطوع، وعقب ذلك يأخذ اللقاح.



جرعة لقاح كورونا الأولى

وتلقت زايد، أول جرعة من اللقاح، وبعد 21 يوما، ستأخذ الجرعة الثانية، وهناك متابعات يومية وأسبوعية، حتى يتم إجراء تحليل لقياس الأجسام المضادة التي كونها الجسم نتيجة تفاعله مع المصل.



متابعة دورية

وفي هذا الصدد، طمأنت وزيرة الصحة، المواطنين، بأنه يتم إجراء التحاليل على فترات متباعدة، فالتحليل الأول يكون بعد مرور 14 يوما على تناول الجرعة الثانية، ثم 3 أشهر، ثم 6 أشهر، ثم 8 أشهر، ثم 12 شهر.



وكانت وزيرة الصحة أبدت استعدادها للمشاركة في التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" مثل باقي الدول الرائدة.