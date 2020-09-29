طبيب يزف بشرى سارة بشأن تطعيم كورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:39 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور عبد الطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن هناك حوالي 170 تطعيم مرشح للإنتاج ضد فيروس كورونا، ضمنهم 19 دخلوا مرحلة التجريب، و9 منهم في المرحلة الثالثة، معلقًا: "التطعيم الروسي شبه فاز".

وأضاف "المر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن حوالي 55 ألف شخص تلقوا التطعيم من أصل 60 ألف، لافتًا إلى أن مصر تشارك في ذلك.

وتابع: "نحن بصدد موافقة 90 دولة على مبادرة "كلنا مع التطعيم" لمساعدة 90 دولة أخرى"، لافتًا إلى أنه سيتم تطعيم الأفراد أصحاب أمراض السمنة والسكر والسرطان والفئات الأكثر تعرضًا للإصابة، وبعدها يكتسب المجتمع مناعة القطيع.

اقرأ أيضًا..

في ضوء المهمة الإنسانية التي تقع على عاتقها، خضعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للتجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد، حيث مرت بكافة مراحل التطوع التي تشارك مصر بها.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن خضوع وزيرة الصحة لاختبار لقاح كورونا.

تطوع وزيرة الصحة
شاركت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد، والتي تشارك مصر فيها.

وتوجهت وزيرة الصحة، إلى مقر الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" وكان في استقبالها رئيس مجلس إدارة الشركة د.هبة والي، حيث مرت بكل المراحل الخاصة بالتطوع، لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، بداية من التسجيل على الإنترنت ثم أخذ منها عينات الدم، كما يتم إجراء مسحة كورونا على الشخص المتطوع، وعقب ذلك يأخذ اللقاح.

جرعة لقاح كورونا الأولى
وتلقت زايد، أول جرعة من اللقاح، وبعد 21 يوما، ستأخذ الجرعة الثانية، وهناك متابعات يومية وأسبوعية، حتى يتم إجراء تحليل لقياس الأجسام المضادة التي كونها الجسم نتيجة تفاعله مع المصل.

متابعة دورية
وفي هذا الصدد، طمأنت وزيرة الصحة، المواطنين، بأنه يتم إجراء التحاليل على فترات متباعدة، فالتحليل الأول يكون بعد مرور 14 يوما على تناول الجرعة الثانية، ثم 3 أشهر، ثم 6 أشهر، ثم 8 أشهر، ثم 12 شهر.

وكانت وزيرة الصحة أبدت استعدادها للمشاركة في التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" مثل باقي الدول الرائدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تطوع وزيره الصحه تسجيل البيانات تجارب سريريه تجارب اكلينيكية الفجر أستاذ صحة

أخبار تهمك

معجزة.. العثور على امرأة حية وسط البحر بعد عامين من اختفائها

منذ ثلث ساعة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

منذ ساعة الا ربع

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ يوم

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ميسي يوجه رسائل هامة إلى جماهير برشلونة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عقبات تقف في طريق برشلونة لضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

منذ أقل من ساعتين

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد - تصرف غريب من مورينيو في مباراة توتنهام وتشيلسي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحدد موقفه من العروض المقدمة للتعاقد مع زيزو

منذ حوالي 3 ساعات

آس: برشلونة يتخلص من الزجاجي بـ 60 مليون يورو.. ويقترب من ضم الساحر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يصدم رامي ربيعة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

5 مدربين مرشحين لخلافة فايلر في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موضوعات متعلقة

تفاصيل التعاون المصري الصيني لإنتاج لقاح كورونا

الإشراف على الأبحاث السريرية.. جهود الدولة لتوفير لقاح كورونا

وزيرة الصحة تعلن بدء التجارب الإكلينيكية على لقاحين لكورونا في مرحلتها الثالثة

ننشر الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المتطوعين لإجراء الأبحاث الإكلينيكية للقاح كورونا

هل تطوع وزيرة الصحة لتجربة اللقاح الصيني؟.. هالة زايد تجيب (فيديو)

أستاذ أوبئة عن التجارب السريرية بمصر: "الموضوع مطمئن" (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:30 م

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة «السفاح»

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

09:17 م

الزمالك يرفض صفقة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

09:30 م

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

06:26 م

الأهلي يصدم رامي ربيعة

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟