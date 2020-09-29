غضب وسخط لاعبو ديروط بسبب طردهم من مقر النادي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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أبدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديروط، غضبهم وسخطهم، من مجلس الإدارة، عقب قيامهم بطردهم من السكن الخاص بهم، وقطع الكهرباء والمياة عنهم، بسبب رفض اللاعبين النزول للتدريبات لعدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة.

وطالب اللاعبين، بالحصول على مرتب شهر، حتى يتمكنوا من شراء المأكولات في المبيت الخاص بهم، وهو ما رفضة مسؤولو الفريق وقاموا بطردهم خارج النادي.

ومن المقر أن يحل ديروط ضيفا على الإعلاميين، يوم الخميس، بالجولة العشرون للمجموعة للأولى من دوري القسم الثاني.

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