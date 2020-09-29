نقيب المحامين ناعيا أمير الكويت: رجل الحكمة والسلام وستظل مواقفه خالدة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
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نعى رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، ببالغ الحزن والأسى الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، أمير دولة الكويت، رجل الحكمة والسلام، الذي وافته المنية مساء اليوم.

وقال عطية: أنعى ببالغ الحزن والأسى الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، أمير دولة الكويت، رجل الحكمة والسلام، الذي وافته المنية مساء اليوم، وأتقدم باسمي وباسم جميع محامي مصر والعرب، بخالص التعازي للشعب الكويتي الشقيق، والأمتين العربية والإسلامية، اللتين فقدتا قائدا حكيما كرس حياته لخدمة قضايا وطنه وأمته، وستظل مواقفه خالدة أبد الدهر، داعيا الله تعالى له بالرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه ومحبيه خالص العزاء وصادق المواساة.

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