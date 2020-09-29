أستاذ قانون دستوري: صلاحية البرلمان الحالي ستنتهي في 9 يناير المقبل

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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عقب الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس النواب للإنعقاد الدور السادس، قائلًا: "البرلمان له مدة محددة تتمثل في 5 سنوات تحتسب من أول اجتماع له، وقانونًا ستنتهي صلاحية البرلمان يوم 9 يناير المقبل".

ولفت "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، إلى أن مجلس النواب انعقد في جلسته الاولى يوم 10 يناير 2016، وصلاحيته سينتهي في 10 يناير المقبل وفقًا للدستور، لافتَا إلى أن دعوة الرئيس لانعقاد البرلمان تأتي في أطار تطبيق نصوص الدستور واللوائح الداخلية بامتياز.

وأوضح أن المشككين في صلاحية انعقاد البرلمان لدور الانعقاد السادس لا يدركون نصوص الدستوري، وإذا قرأوا نصوصه لن يفهموه.


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قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن دعوة البرلمان للانعقاد بداية أكتوبر طبقا للدستور وستكون جلسة إجرائية تنفيذا للدستور.

وأضاف "وهدان"،، أن الجلسة لن تستغرق ساعة أو ساعة ونصف وسيتم دعوة النواب للحضور وسيتم رفع الجلسات لحين إجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن اللجان من الممكن ان تنعقد وفقا لما يستجد من الأحداث مؤكدا أن اللغط كبير حول البرلمان من أعداء الوطن منها شائعة تأجيل الانتخابات وهو أمر عار تماما من الصحة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

من المقرر تحديد جدول أعمال جلسة المجلس المقرر عقدها يوم الخميس.

وتنص المادة 115 من الدستور على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

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