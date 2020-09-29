'الصحفيين' تنعى أمير الكويت الراحل: كان من أبرز رموز الدبلوماسية وحكماء السلام

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:35 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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نعت نقابة الصحفيين، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم، لتفقد الكويت الشقيقة والأمة العربية والإنسانية كلها واحدا من أبرز رموز الدبلوماسية وقادة السياسة وحكماء السلام الذين يندر تكرارهم.

وقال مجلس نقابة الصحفيين في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن أمير الكويت الراحل زعيم وطني وعربي كبير قاد بلاده بحكمة بالغة وسط أنواء وأزمات عاصفة أحاطت بالمنطقة والإقليم لسنوات طويلة، وبذل جهودا هائلة لتحقيق الوفاق والسلام بين مختلف الأطراف فيهما، وكان دوما وهو يقوم بكل هذا يضع نصب عينيه المصالح العربية العليا المشتركة. ولقد ظلت مصر محلا لاهتمام خاص من القائد الكبير الراحل، حيث لم يدخر جهدا ولا إمكانية للوقوف بجانبها في كل الأوقات الحرجة التي مرت بها في السنوات الآخيرة.

وأعرب مجلس نقابة الصحفيين عن خالص عزائه للشعب الكويتي الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر، والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.

وتقدم المجلس بالعزاء لأمير الكويت الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح، داعيا الله - سبحانه وتعالى - أن يُسدد خطاه؛ ليواصل مسيرة الكويت، نحو النهضة والتقدم والازدهار.

كما تقدم مجلس نقابة الصحفيين بخالص العزاء لرئيس ومجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية والزملاء الصحفيين أعضائها.

وكان الديوان الأميري الكويتي، أعلن في بيان رسمي، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية منذ يوليو الماضي.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، مضيفة وقتها أنه في حالة صحية مستقرة.

وبحسب الوكالة الكويتية، فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن النائب الكويتي صالح عاشور، أن رئيس مجلس الوزراء زرئيس مجلس الأمة غادرا قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف.

وقد قال النائب الكويتي، عبر حسابه على موقع تويتر: "غادر رئيس الحكومة، ورئيس المجلس قاعة مجلس الامة أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة سمو نائب الأمير".

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