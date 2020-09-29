مجلس جامعة حلوان في جولة بمجمع الفنون والثقافة (صور)



ويحتوى المبنى أيضا على ٦ قاعات للمؤتمرات والندوات الثقافية والعروض المتحفية، ومكتبة فنية وموسيقية.

وقد تم تجهيز المجمع بأحدث أجهزة الصوتيات والمرئيات ومصعد هيدروليكي، ويسمح المجمع بإقامة مؤتمرات يصل عدد المشاركين فيها إلى ٢٠٠٠ مشارك، كما يمكن عمل حفلات موسيقية وأوبريتات ومسرحيات ضخمة وعروض رياضية وتقديم كل ماهو تحت مظلة الثقافة والفنون، ليكون منارة للفكر والإبداع تشجع على التفاعل الثقافي والفني لشباب الجامعات والجمهور بصفة عامة.



هذا وقد تناول المجلس في جلسته المنعقدة اليوم موضوعات هامه عديدة ومن أهمها الموافقة على عدم زيادة مصروفات العام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ وكذلك عدم زيادة مصروفات المدن الجامعية وأن تطبق مصروفات العام المنصرف.



قام الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والسادة النواب والسادة عمداء الكليات أعضاء مجلس الجامعة بجولة تفقدية بمجمع الفنون والثقافة الذي قام بافتتاحه مؤخرًا عبر الفيديو كونفرانس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن عدة افتتاحات لمشاريع قومية بالدولة، وذلك قبل بدء الاجتماع الشهري لمجلس الجامعة والمنعقد لأول مرة بمجمع الفنون والثقافة.وهنأ الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الحضور معلنا انه من المنتظر استضافة المجمع قريبا جلسه المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وقدم سيادته الشكر لكل رؤساء الجامعة السابقين الذين أسهموا في بناء المجمع.وأوضح رئيس الجامعة أن المجمع هو صرح حضاري قبل أن يكون صرحا فنيا وثقافيا، حيث يحتوي على جداريات متنوعة تعبر عن تاريخ الفنون عبر العصور.وفي نفس السياق أوضح سيادته أن منطقه حلوان لم تعد بعيده عن الطرق المحورية بعد إنشاء الطرق والكباري الجديدة حيث يسهل الأن الوصول إليها من مختلف مناطق القاهرة.كما قام السادة النواب والعمداء بتهنئة رئيس الجامعة على افتتاح المجمع آملين أن يكون مصدر إشعاع للثقافة والفنون على مستوى الجمهورية، فهو مفخرة لجامعه حلوان بين الجامعات المصرية.وخلال الجولة قدم الأستاذ الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع نبذة عن المجمع للسادة الحضور حيث يضم مبنى للعروض الفنية يشمل المسرح الكبير الذى يعد واحدًا من أكبر قاعات المسارح في مصر بعدد ١٤٠٤ مقاعد، كما تضم القاعة خشبة مسرح بمساحة ٦٠٠ متر مربع.