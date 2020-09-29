وزير الخارجية الأسبق ناعيًا أمير الكويت: "فقدنا قائد العمل الإنساني"

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نعى السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، قائلًا إن الشيخ صباح الأحمد كان له تاريخ طويل جدًا في الحياة السياسية.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن أمير الكويت كان له العديد من المواقف الداعمة للإنسانية، حيث أنه كان يسمى بقائد العمل الإنساني سواء في الداخل أو الخارج.

وتابع: "أمير الكويت كان يسارع بالوقوف بجانب كل دول العالم في أزماتها، وكان رجلًا له رؤية سياسية تليق بدولة الكويت وتتماشى مع جغرافيتها".

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن أمير الكويت استطاع بحكمة شديدة أن يوازن في علاقاته بين الدول الإقليمية، واستطاع أن يسير بالكويت إلى بر الأمان.

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ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بيانًا عبر صفحته الرسمية جاء فيه: " تنعي جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".

وأضاف: "أن جمهورية مصر العربية لتستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء".

وتابع،: "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعي لمصر وللأمتين العربية والإسلامية أخًا وصديقًا عزيزًا، ليعرب باسمه وباسم مصر حكومةً وشعبًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والدفاع عن قضايا العروبة والإسلام.

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