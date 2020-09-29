النائب العام يأمر بحبس متهم بهتك عرض صبي في القاهرة الجديدة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:25 م
المستشار حمادة الصاوي النائب العام
المستشار حمادة الصاوي النائب العام
مـروة هيـكل
Advertisements
أمرت النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس متهم هتك عرض صبي لم يجاوز خمس سنوات ميلادية بـ(القاهرة الجديدة) أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت اليومَ تداول مقطع مسجل من إحدى كاميرات المراقبة لإتيان شخص فعلًا مخلًّا بعورته واستدراجه أحد الأطفال داخل سيارة، وأُشير فيما تُدُوِول أن الواقعة بـ(منطقة القاهرة الجديدة)، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بمتابعة التحقيقات في الواقعة.

وكانت «النيابة العامة» قد تلقت بلاغًا من والدة الطفل المجني عليه يوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بهتك المتهم عرض ابنها أمام العقار محل سكنها يوم الحادي والعشرين من ذات الشهر، إذ استدرجه إلى سيارته بزعم رغبته في اللعب معه، وارتكب جريمته داخلها ثم فرَّ هاربًا، وقد شهدت المذكورة بذات مضمون بلاغها في التحقيقات.

وبسؤال «النيابة العامة» الطفلَ المجني عليه قرر هتكَ المتهم عرضه بعد أن استدرجه إلى سيارته يوم الواقعة، وقد تعرف على المتهم خلال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات.

وقد شاهدت «النيابة العامة» المقطعَ الذي تُدُوِول من تفريغ كاميرا المراقبة التي سجلته، وتبين «للنيابة العامة» من الاستعلام الوارد من «الإدارة العامة للمرور» أن السيارة المنسوبة للمتهم في المقطع مملوكة له.

هذا، وقد انتدبت «النيابة العامة» «الطبيبَ الشرعيَّ» لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه بيانًا لأي آثار مادية للواقعة به، كما انتدبت «أحد الضباط المتخصصين بالمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لمضاهاة صورة المتهم المضبوط بالصورة المنسوبة إليه في المقطع المتداول، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتُشدِّد «النيابة العامة» بمناسبة تلك الواقعة على ضرورةِ منع تداول مثل هذه المقاطع بمواقع التواصل الاجتماعي، حتى وإن كان الغرض حسنًا من تداولها، فتقديمها إلى «النيابة العامة» أو جهات الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن الوقائع التي تكشف عنها، أَوْلَى من عرضها على العامة من غير المتخصصين، مما يحافظ على حرمة حياة المجني عليهم وخصوصيتهم، ويضمن حسن سير العدالة وعدم المساس بسلامة التحقيقات.

أخبار تهمك

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

5 مدربين مرشحين لخلافة فايلر في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ ساعة و 8 دقيقة

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يُغري نجم الأهلي بـ 45 مليون جنيه.. والأخير يرد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

منذ ثلث ساعة

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يصدم رامي ربيعة

منذ 38 دقيقة

عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

آس: برشلونة يتخلص من الزجاجي بـ 60 مليون يورو.. ويقترب من ضم الساحر

منذ 38 دقيقة

الزمالك يحدد موقفه من العروض المقدمة للتعاقد مع زيزو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يستعد لخطف الصفقة الكبرى من ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:17 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

06:26 م

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

07:30 م

الأهلي يصدم رامي ربيعة

09:01 م

5 مدربين مرشحين لخلافة فايلر في الأهلي.. تعرف عليهم

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟