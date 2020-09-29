وزير العدل يهنئ القضاة بالعام القضائي الجديد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أرسل المستشار عمر مروان وزير العدل برقية تهنئة إلي القضاة بشأن العام القضائي الجديد 2020 2021.


وقال وزير العدل: "السيدات والسادة قضاة مصر، تهنئةٌ صادقةُ لكم بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، الذي تسخّر فيه وزارة العدل كل إمكانياتها لمساعدتكم على أداء رسالتكم، لتحقيق نقلة نوعية في التقاضي، تُشعِرُ المواطن بالعدالةِ الناجزة، وتقدم له الخدمات القضائية والقانونية في سهولةٍ ويسر، وذلك من خلال آليات مُحدثةِ ومُؤهلةٍ، تستهدف تعزيز الكفاءة الفنية، وإتاحة التحول الرقمي لإجراءات التقاضي، ورفع كفاءة بيئة العمل بالمحاكم؛ حتى تؤدوا أعمالكم بما يليق والصورة الحضارية لمصرنا الغالية".



وتابع: "عهدنا بكم الدائم حسن التعامل مع كافة أطراف منظومة التقاضي، والتحلي بالقيم والتقاليد القضائية في كل مسلكٍ وتصرف، للحفاظ على مكانة القضاء الرفيعة في نفوس جميع المصريين، مع تمنياتي لكم بعام قضائي مميز؛ بجهدكم الوفير، وقضائكم المستنير".
وزير العدل يهنئ القضاة بالعام القضائي الجديد
وزير العدل يهنئ القضاة بالعام القضائي الجديد

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