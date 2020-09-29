وزيرة الثقافة تشارك في رسالة مي إبراهيم الدسوقي عبدالعزيز

Advertisements

شهدت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان اليوم الثلاثاء مشاركة د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في لجنة الحكم علي رسالة تقدمت بها مي ابراهيم الدسوقي عبد العزيز،للحصول علي درجة الدكتوراة في التصميم الداخلي،وقد حصلت عليها بإمتياز مع مرتبة الشرف.

وقد حرص رئيس الجامعة ا.د ماجد نجم ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ا.د.منى فؤاد وعميد الكلية ا.د.ميسون قطب الدين علي الترحيب بالوزيرة وتشريفها للجامعة والكلية.

وضمت لجنة المناقشة والحكم ا.د.أحمد عطا.استاذ ورائد التصميم الداخلي"عضواداخليا ومقررا"،وا.د.إيناس عبد الدايم وزير الثقافة"عضوا خارجيا"،وا.د.علا علي هاشم أستاذ التصميم الداخلي"عضوا ومشرفا"،وا.م.د.هالة صلاح حامد أستاذ مساعد التصميم الداخلي"عضوا ومشرفا".

وتكمن أهمية البحث في الوصول إلى المعايير التصميمية للفكر الديناميكي وكيفية الاستفادة منه في التصميم الداخلي للقصور الثقافية،والتي تتطلب تصميم تتابع فراغي يحفز الجمهور ويمنحهم الطاقة الايجابية للتعامل مع انشطة المركز بشكل جيد،وتوافق نوع النشاط الفراغي ومتطلباته مع هيكلية الفراغ المتاح وتنظيم عناصره.

وقامت الباحثة بوضع مقترح تصميمي لاعادة تصميم وتوظيف قصر الابداع الفني بالحي السابع بمدينة السادس من اكتوبر، كنموذج يوضح مدى اهمية الاستفادة من علوم التصميم الداخلي لتحقيق هدف القصور الثقافية في المجتمع الخارجي،والتي تعتبر نواة تنمية المجتمع وتطويره لملاءمة احتياجات العصر الحديث.

من جانبه تقدم الدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار في المتحف المصري الكبير بالتهنئة للدكتورة مي ابراهيم الدسوقي علي نجاحها وحصولها علي الدرجة،متمنيا لها مستقبلًا علميا وعمليا مزدهرا الفترة المقبلة.