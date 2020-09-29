وكيل مجلس النواب: دعوة البرلمان للانعقاد وفقا للدستور والجلسة إجرائية (فيديو)

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قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب إن دعوة البرلمان للانعقاد بداية أكتوبر طبقا للدستور وستكون جلسة إجرائية تنفيذا للدستور.



وأضاف "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الجلسة لن تستغرق ساعة أو ساعة ونصف وسيتم دعوة النواب للحضور وسيتم رفع الجلسات لحين إجراء الانتخابات.



وأشار إلى أن اللجان من الممكن ان تنعقد وفقا لما يستجد من الأحداث مؤكدا أن اللغط كبير حول البرلمان من أعداء الوطن منها شائعة تأجيل الانتخابات وهو أمر عار تماما من الصحة.



وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.



من المقرر تحديد جدول أعمال جلسة المجلس المقرر عقدها يوم الخميس.



وتنص المادة 115 من الدستور على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

