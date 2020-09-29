وكيل مجلس النواب: دعوة البرلمان للانعقاد وفقا للدستور والجلسة إجرائية (فيديو)

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب إن دعوة البرلمان للانعقاد بداية أكتوبر طبقا للدستور وستكون جلسة إجرائية تنفيذا للدستور.

وأضاف "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الجلسة لن تستغرق ساعة أو ساعة ونصف وسيتم دعوة النواب للحضور وسيتم رفع الجلسات لحين إجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن اللجان من الممكن ان تنعقد وفقا لما يستجد من الأحداث مؤكدا أن اللغط كبير حول البرلمان من أعداء الوطن منها شائعة تأجيل الانتخابات وهو أمر عار تماما من الصحة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

من المقرر تحديد جدول أعمال جلسة المجلس المقرر عقدها يوم الخميس.

وتنص المادة 115 من الدستور على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

أخبار تهمك

الزمالك يحدد موقفه من العروض المقدمة للتعاقد مع زيزو

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات

منذ حوالي 23 ساعة

آس: برشلونة يتخلص من الزجاجي بـ 60 مليون يورو.. ويقترب من ضم الساحر

منذ 39 دقيقة

الأهلي يصدم رامي ربيعة

منذ 39 دقيقة

قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

منذ أقل من نصف ساعة

على رأسهم رجب بكار.. الأهلي يخطط لخطف خماسي بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

قرار حاسم من الخطيب بشأن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الترسانة في كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

5 مدربين مرشحين لخلافة فايلر في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ ساعة و 9 دقيقة

ليفربول يستعد لخطف الصفقة الكبرى من ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يُغري نجم الأهلي بـ 45 مليون جنيه.. والأخير يرد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:17 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

عاجل.. حقيقة صدور حكم بتأجيل انتخابات النواب

06:26 م

عاجل - الأهلي يُعلن موعد الكشف عن المدير الفني الجديد

07:30 م

الأهلي يصدم رامي ربيعة

09:01 م

5 مدربين مرشحين لخلافة فايلر في الأهلي.. تعرف عليهم

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟