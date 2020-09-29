تعرف على تفاصيل حفل علي الهلباوي بساقية الصاوي!

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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يستعد المطرب على الهلباوى، لإحياء حفل غنائي على مسرح النهر بساقية الصاوي، يوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر الحالى، فى تمام الساعة السابعة مساء.


ومن المقرر أن يقدم الهلباوى مجموعة مميزة من مقطوعاته الغنائية، ومنها "أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتى، عارف، أنا المصرى، قل لمن، قل للميحة، أنا سميتك الجنة، يفهم عنى ما اقول، مولاى، السلام عليك، أبعت لى جواب، وحياتك يا حبيبى"، كما قدم من إبداعاته الخاصة التى نجحت فى جذب الجمهور منها على اى وضع، مرسال لحبيبتى وليلى طال.

و أحيا على الهلباوى حفل غنائي بمسرح دار أوبرا الاسكندرية فى شهر أغسطس الماضى، حيث قدم مجموعة من الابتهالات الدينية إلى جانب ألحان من زمن الفن الجميل، منها: السلام عليك.. نسيم الوصل.. أيا من بالوفا قد عودوني، مرسال لحبيبتي.. على أي وضع.. دوم.. سحب رمشه.. متفوتنيش أنا وحدي".

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