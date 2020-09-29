مصطفى بكري ناعيًا أمير الكويت: "فقدنا رمزًا من الرموز العربية الحكيمة"

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نعى الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، قائلًا إن أمير الكويت الراحل من الرموز العربية الحكيمة التي كانت تضع توازنًا للمشكلات العربية.



وأضاف "بكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن تاريخ أمير الكويت تميز بالحكمة وكان مرجعًا هامًا للجيش الكويتي والحكومة الكوييتة، لافتًا إلى أن هناك حرص على الاستقرار في الكويت، وهناك آليات لنقل السلطة ومتفق عليها من أبناء الأسرة الحاكمة.



وأشار إلى أن موقف أمير الكويت كان داعمًا لمصر دائمًا، وكانت له علاقة خاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان على تواصل دائم مع الرئيس السيسي، ويقف بجانب مصر في الأحداث المختلفة، منوهًا بأن موقف أمير الكويت كان داعمًا للثورة المصرية، وكان داعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعًا: "أمير الكويت كان يشارك مصر في كل الأزمات وكل المشكلات".





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ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بيانًا عبر صفحته الرسمية جاء فيه: " تنعي جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".



وأضاف: "إن جمهورية مصر العربية لتستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء".



وتابع،: "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعي لمصر وللأمتين العربية والإسلامية أخًا وصديقًا عزيزًا، ليعرب باسمه وباسم مصر حكومةً وشعبًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والدفاع عن قضايا العروبة والإسلام.



