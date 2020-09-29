تعرف على أبرز أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل "قوت القلوب" قبل بدء الحلقة الـ19

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الـ18 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب" عدد من الأحداث ويرصد "الفجر الفني" هذه الأحداث قبل بدء الحلقة الـ19 من المسلسل.

ظهرت عزة وهي تتحدث مع شقيق عائشة عقب خروجد والدته من غرفة العمليات، وتعيين جابر طاحون لحسن وإخبار قوت وهي ماجدة زكي ذلك لخالد مما جعله يشعر بالغضب الشديد.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو.صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد

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