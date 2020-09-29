أحمد موسى: القرار الأمريكي بنقل قاعدتها العسكرية من تركيا لليونان صفعة على وجه أردوغان

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شن الإعلامي أحمد موسى، حملة نقد لاذع ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا:"له أطماع في كل مكان".



وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنقل قاعدتها العسكرية من تركيا إلى اليونان، مضيفا أن الرئيس التركي أردوغان ليس لديه صديق في العالم سواء قطر وأميرها.



وتابع أن القرار الأمريكي بنقل قاعدتها العسكرية من تركيا لليونان يعد صفعة على وجه أردوغان.





وتابع أنه أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحثهما إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية بجزيرة كريت، في ضربة قاصمة لـ تركيا التي تضم قاعدة إنجرليك العسكرية الأمريكية، وذلك بعد أن أفادت تقارير بأن واشنطن تدرس نقل قاعدتها العسكرية الرئيسية منها، في مؤشر على نفاد صبر واشنطن بعد استفزازات أنقرة وانتهاكاتها الأخيرة في منطقة شرق المتوسط.



وأكمل أنه أكد وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناجيوتوبولوس، الثلاثاء، عزم أثينا الشروع في إنشاء قاعدة عسكرية ثانية في جزيرة كريت.