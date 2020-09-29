أحمد موسى يعزي الشعب الكويتي في وفاة الشيح صباح الأحمد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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تقدم الإعلامي أحمد موسى بالعزاء للشعب الكويتي في وفاة أمير الكويت الشيح صباح الأحمد الجابر.

وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء: فقدت الأمة العربية أمير الكويت بعد رحلة كبيرة من العطاء، مضيفا أنه كان من احسن من تولى منصب الدبلوماسية في الكويت.

وأضاف الإعلامي احمد موسى، أن أمير الكويت الراحل يلقب بأمير الانسانية ورجل له اسهامات كبيرة على المستويين الداخلية في الكويت والعربي والدولي أيضا والعالم نعى رحيل أمير الكويت.

وتابع الإعلامي احمد موسى، أنه فقيد الامة الأسلامية بأكمله الرجل العظيم الراحل صباح الأحمد الجابر أمير دولة الكويت.

وتحدث الإعلامي احمد موسى، عن الراحل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر كان قائدا حكيما كرس حياته لشعبه والإنسانية.

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ونشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بيانًا عبر صفحته الرسمية جاء فيه: " تنعي جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها".

وأضاف: "أن جمهورية مصر العربية لتستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير صباح، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء".

وتابع،: "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعي لمصر وللأمتين العربية والإسلامية أخًا وصديقًا عزيزًا، ليعرب باسمه وباسم مصر حكومةً وشعبًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والدفاع عن قضايا العروبة والإسلام.

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وفاة امير الكويت الشيخ أحمد الصباح التعازى الإعلامي احمد موسى

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